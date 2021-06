Sosta selvaggia nel centro storico: vigili in azione, scattano le multe

Sul posto anche il vice sindaco ed assessore alla mobilità Mimmo De Maio: “Un’altra notte di intenso lavoro per garantire ordine e rispetto del codice della strada, ma sopratutto per assicurare tranquillità e serenità ai tanti residenti ed operatori economici del quartiere"

Continuano i controlli contro la sosta selvaggia e il mancato rispetto dei divieti nel centro storico di Salerno. La scorsa notte in azione i vigili urbani e anche il carro attrezzi a Largo Plebiscito. Numerose le multe.

Il post

Sul posto anche il vice sindaco ed assessore alla mobilità Mimmo De Maio che scrive sui social: “Un’altra notte di intenso lavoro per garantire ordine e rispetto del codice della strada, ma sopratutto per assicurare tranquillità e serenità ai tanti residenti ed operatori economici del quartiere. Un doveroso apprezzamento per il lavoro svolto, va agli agenti del nostro corpo di Polizia Municipale”.