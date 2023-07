"Prison Break", spaccio nel carcere gestito da 2 gruppi: 19 condanne confermate

Spaccio all'interno del carcere e gestione, all'esterno, di piazze di spaccio: confermate 19 condane dai giudici della Corte d'Appello nell'inchiesta nota come "Prison Break", condotta dalla Dda di Salerno, che ricostruiva l'ingresso nel carcere di Fuorni di droga e telefoni cellulari.

L'indagine

Gli inquirenti individuarono due gruppi, indipendenti l'uno dall'altro, impegnati a gestire un traffico di stupefacenti dentro e fuori la casa circondariale. In alcuni casi, grazie alla complicità di una guardia penitenziaria (pena ridotta a 3 anni e 2 mesi di reclusione, difeso dall'avvocato Michele Sarno), ricompensata con del denaro. L'inchiesta partì dopo alcuni pestaggi di detenuti, puniti per essersi rifiutati di nascondere droga e cellulari. La Dda ne ascoltò due, ricostruendo poi i profili dei due gruppi, che imponevano con violenza le proprie regole all'interno di Fuorni. Il primo gruppo, di Nocera Inferiore, avrebbe fatto riferimento a M.C. (17 anni e 4 mesi la conferma della pena), in alleanza con un esponente di un clan di camorra di Napoli. Per il gup, che decise le condanne in abbreviato, l'associazione di Nocera aveva una "struttura piramidale", oltre che base nell'Agro nocerino. La forza del gruppo si estrinsecava in particolare sulla gestione di alcune piazze di spaccio a Nocera Inferiore, pur senza la natura di un clan di camorra. I nocerini possedevano uomini e mezzi, al punto da prevedere la presenza di proprie persone fidate all'esterno, da stipendiare.

Il secondo gruppo faceva riferimento invece ad un uomo di 35 anni, di Torre Annunziata, L.A. (per lui riduzione a 15 anni e 2 mesi di reclusione). Anche qui, grazie ad un’attività di intercettazione telefonica ed ambientale, gli inquirenti ricostruirono i lineamenti della seconda associazione. Droga, telefoni e sim card venivano distribuite ai singoli detenuti. I pagamenti venivano fatti poi dai familiari su carte postepay o tramite la dazione di stecche di sigarette, comprate all’interno di Fuorni e consegnate agli imputati che le riconsegnavano ai propri familiari, per essere rivendute. Telefoni e sim servivano a contattare, dal carcere, gli stessi familiari e impartire loro ordini e direttive. Il modus operandi del traffico di droga era articolato con vere e proprie “piazze di spaccio” all’interno del carcere di Salerno; con soggetti addetti alla detenzione della droga all’interno di intercapedini e armadietti nelle celle, altri addetti all’introduzione all’interno, tramite parenti o affini, che venivano per le visite periodiche ed occultavano i cellulari e lo stupefacente nelle parti. Le condanne andavano dai 17 anni a scendere. Per diversi imputati vi è stato concordato sulla pena.

Le riduzioni

La Corte d'Appello ha rideterminato le pene per due nocerini, M.C. e M.G. , in 2 anni e 10 mesi di reclusione. Erano difesi dall'avvocato Francesco Vicidomini. Per uno dei due, in primo grado, era giunta anche l'assoluzione dal traffico di stupefacenti (l'articolo 74). Lo stesso, attraverso concordato, è stato deciso per altri sei imputati. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni. Nel collegio difensivo anche gli avvocati Gregorio Sorrento, Giuseppe Della Monica, Bonaventura Carrara, Giuseppe Buongiorno e Stefania Pierro