Spaccio dal casertano alla provincia di Salerno, in 4 a processo

Spaccio di droga, in 13 a processo dopo l'inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere, che lo scorso gennaio notificò altrettante ordinanze di custodia cautelare. Tra gli imputati, anche quattro salernitani. Nell'inchiesta sono coinvolti diversi nigeriani, che si sarebbero sottoposti persino a un rito "voodoo" propiziatorio per scongiurare possibili eventi negativi nello svolgimento degli affari illeciti.

Le accuse

Le indagini, comprese tra novembre 2020 e 2021, ricostruì circa 400 episodi di spaccio, tra acquisto e cessioni di eroina e cocaina. Emerse, ad esempio, una piazza di spaccio a Castel Volturno, gestita dagli indagati africani che rivendevano anche a spacciatori delle province di Salerno, Teramo e Perugia, nonché nel Comune di San Felice a Circeo. Inoltre, emerse che alcuni degli indagati extracomunitari avevano contatti con trafficanti di stupefacenti operativi in Africa, in particolare in Malawi, nonché con un uomo in Nigeria al fine di sottoporsi a un rito "voodoo" propiziatorio per scongiurare possibili eventi negativi nello svolgimento dello spaccio.