In auto con 12 dosi di cocaina: arrestato 19enne a Salerno

Un 19enne, E.F le sue iniziali, è stato arresto dalla Squadra Volanti della Questura di Salerno per droga. Il giovane era a bordo di un’autovettura in via San Leonardo quando i poliziotti lo hanno notato ed hanno deciso di procedere al controllo.

Le manette

Il diciannovenne, a quel punto, ha maldestramente cercato di disfarsi della cocaina che aveva con sè, già pronta per essere spacciata in quanto suddivisa in dodici dosi. Per lui, dopo l’identificazione, sono scattate le manette ai polsi.