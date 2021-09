Sorpreso con 20 dosi di cocaina: arrestato 24enne a Pastena

Un pregiudicato salernitano di 24 anni, O.N le sue iniziali, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri nel quartiere Pastena.

Il blitz

Il giovane, già noto per altre vicende giudiziarie, è stato bloccato in Via Santa Margherita, dov’è stato subito perquisito dai militari dell’Arma. La perquisizione, poi estesa al suo domicilio, ha consentito di rinvenire 20 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, 230 euro in contanti, probabile provento dello spaccio, ed un bilancino di precisione. O.N. è stato, quindi, tratto in arresto e condotto al proprio domicilio in attesa dell’udienza di lunedì.