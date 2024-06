Sorpreso a spacciare hashish: 17enne salernitano rinchiuso in una comunità

Un 17enne salernitano è stato collocato all’interno in una comunità perché indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La misura cautelare, emessa su richiesta della Procura dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia del capoluogo.

La misura

Il provvedimento è scattato a seguito dei controlli effettuati dai militari dell’Arma nell’ambito della prevenzione dell’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi, nel corso dei quali il minore è stato trovato in possesso di hashish e sorpreso mentre cedeva alcune dosi ad un’acquirente. Il 17enne è stato rinchiuso presso una comunità educativa.