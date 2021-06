In giro con 27 grammi di hashish: arrestati due stranieri a Salerno

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio D.O. e J.L., senza fissa dimora, nati nel Gambia e rispettivamente di 27 e 18 anni, con precedenti specifici.

Il blitz

In particolare, i militari motoclisti, dopo averli fermati nella zona del molo Masuccio Salernitano, li hanno sottoposti a perquisizione trovandoli in possesso di 27 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti.