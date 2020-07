Ragazzo gambizzato a Salerno, è caccia al killer sullo scooter

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria andata in scena, nella serata di ieri, nel quartiere Pastena a Salerno. Di certo è che la vittima è un 22enne, originario di Salerno ma residente a Giffoni Valle Piana.

La dinamica

Il giovane era in compagnia di alcuni amici davanti ad un bar, in via Petrillo, quando improvvisamente è arrivato uno scooter, con a bordo pare due ragazzi, uno dei quali armato di pistola che lo ha colpito con due proiettili alla gamba sinistra. Il ferito, nonostante perdesse sangue, si è allontanato cercando rifugio all’interno di una sala scommesse. A quel punto i due aggressori sono fuggiti via cercando di far perdere le loro tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che hanno chiuso la strada in questione ed ascoltato le testimonianze dei presenti. Anche se in tanti avrebbero dichiarato di non essersi accorti di nulla. Qualcosa in più potrebbe emergere dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, i cui filmati sono già al vaglio degli inquirenti. La pista più accreditata è quella del regolamento di conti. Intanto il 22enne è ricoverato presso il “Ruggi d’Aragona” dove sarà sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per estrarre i due proiettili dalla gamba.