Sparatoria a Salerno, ragazzo ferito ad una gamba: si indaga

Terrore, questa sera, nel quartiere Pastena, a Salerno, per una sparatoria avvenuta in via Michelangelo Iuliano. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo sarebbe stato colpito ad una gamba da un proiettile partito da una pistola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Sul posto sono giunte le auto dei carabinieri e anche un’ambulanza del 118 che ha preso in cura il malcapitato. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma che stanno ascoltando le testimonianze dei presenti. Al momento non si esclude alcuna pista.