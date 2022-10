Spari nel quartiere di Pastena, paura tra i residenti: indaga la polizia

Torna la paura a Salerno, in particolare nel quartiere Pastena, dove alcuni residenti hanno segnalato l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi della chiesa Madonna di Fatima. Sul posto sono giunte diverse auto della polizia.

L'indagine

Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati diversi cittadini. La zona interessata è via Francesco Gaeta. Voci non confermate riferiscono di un uomo che avrebbe sparato almeno tre colpi, mentre era in sella ad un scooter. Forse contro qualcuno. Sono in corso approfondimenti da parte delle forze di polizia, in particolare da parte della Squadra Mobile. L'episodio riporta alla mente quanto accaduto negli ultimi mesi nella città, in altri quartieri del territorio.