Stadio Arechi, per l'adeguamento sicurezza stanziati 1,3 milioni di euro

Con la delibera del 23 settembre, la Giunta comunale ha definito lo stanziamento di 1,3 milioni di euro ricavati dal fondo dedicato alle Universiadi. L'obiettivo è la ristrutturazione dello Stadio Arechi.

I dettagli

Nello specifico, i lavori riguarderanno la sicurezza dell’impianto. Il prossimo step sarà la pubblicazione dei bandi di gara. Così come viene indicato nella nota della Giunta Regionale Campania: "Dare atto che la risoluzione delle problematiche di sicurezza e di ordine pubblico in argomento rappresenta obiettivo imprescindibile per l’Amministrazione, al fine di poter disputare in sicurezza le partite casalinghe di campionato. Incaricare il Dirigente del Settore Strutture Comunali ed il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi di attivare senza indugio l’aggiornamento dei documenti di programmazione, e quindi, tutte le procedure necessarie per l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati all’adeguamento dello stadio comunale “Arechi” ai requisiti di pubblica sicurezza, infra l’importo complessivo del finanziamento regionale, mediante procedure di legge, fermo restando che non sarà possibile provvedere all’aggiudica degli appalti prima dell’avvenuta formalizzazione del finanziamento regionale"