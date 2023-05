Stazione Marittima nel degrado: il Codacons diffida il Comune di Salerno

“Non credevamo che anche la Stazione marittima di Zaha Hadid dovesse seguire l’andamento di tanti beni e tanti spazi pubblici, sbagliavamo: anche il gioiello dell’archistar iraniana è vittima del degrado”. Lo denuncia, in una nota, il Codacons, che si fa portavoce di segnalazioni inerenti una presunta mancanza di adeguata cura e manutenzione della Stazione marittima di Salerno.

La denuncia

Il Codacons ha presentato una diffida al Comune chiedendo all’Ente un “urgente e immediato intervento per la corretta manutenzione di un bene che è una importante struttura pubblica e al contempo una rilevante opera architettonica da proteggere”. “In effetti - afferma il presidente professor Enrico Marchetti - abbiamo potuto riscontrare come la preziosa opera architettonica presenti segni di anticipata vetustà: su molti infissi sono ben visibili tracce di ossidazione, la vernice dell’ampia scalinata che conduce all’ingresso è diffusamente scrostata, già vecchia, i lastroni di cemento esterni con numerose crepe. Una incuria che preoccupa”. Rincara la dose l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale dell’associazione: “Manca la dovuta cura e manutenzione – ancor più necessaria in strutture site in prossimità del mare – E’ del tutto evidente che la reiterata negligenza manutentiva può determinare un rapido deterioramento del bene pubblico, evenienza da evitare in una città dove il degrado è diffuso e pervade ogni spazio della comunità”.