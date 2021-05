Tangenziale di Salerno, Anas annuncia interventi per 3 milioni di euro per l'illuminazione

Avanzano i lavori relativi all'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione situati lungo la Tangenziale di Salerno (SS18). Lo rende noto l'Anas. Nel dettaglio le attività - per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro - consistono nel rifacimento e nella sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova tecnologia a led e nella realizzazione di un sistema di telecontrollo.

Gli interventi

L'intervento viene eseguito su un lungo tratto della Tangenziale, circa 10 chilometri, dallo svincolo del Torrione-Sala Abbagnano (km 56,700) allo svincolo di Pontecagnano. Inoltre i lavori comprendono la sostituzione dell'intero impianto di illuminazione in corrispondenza degli svincoli di Pastena, Mariconda, San Leonardo, zona industriale e Pontecagnano. Attualmente le attività in corso vengono eseguite in esclusivo orario notturno allo scopo di ridurre al minimo i disagi per l'utenza, mediante il restringimento di carreggiata sull'asse principale e su alcune rampe, in funzione dell'avanzamento dei lavori; successivamente, in relazione alla natura tecnica degli ulteriori interventi da eseguire, potranno rendersi necessarie brevi interdizioni al transito di alcune rampe di accesso e restringimenti di carreggiata lungo l'asse principale anche in orario diurno. L'ammodernamento degli impianti consentirà una maggiore continuita' del servizio, un notevole risparmio dei costi di gestione e garantira' altresì un'implementazione degli standard di sicurezza. Il rifacimento del sistema di illuminazione con tecnologia a led garantirà, inoltre, il rispetto delle normative vigenti in materia di sostenibilita' ambientale, oltre che la massima efficienza in funzione.