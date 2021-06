Salerno, lavori in Tangenziale: restringimento carreggiata fino a fine luglio

Per il prosieguo dei lavori relativi all'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione situati lungo la Tangenziale di Salerno (SS18), fino alla fine del mese di luglio si rende necessaria l'attivazione di restringimenti delle carreggiate stradali

Per il prosieguo dei lavori relativi all'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione situati lungo la Tangenziale di Salerno (SS18), fino alla fine del mese di luglio si rende necessaria l'attivazione di restringimenti delle carreggiate stradali. Lo ha reso noto l'Anas. Nel dettaglio, nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas alla Polizia Stradale, a partire da mercoledì 16 giugno - lungo l'asse principale della Tangenziale - nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00, in tratti saltuari della lunghezza massima di 500 metri, saranno attivi restringimenti della carreggiata sud (in direzione dell'autostrada A2 SA-RC) nella tratta compresa tra gli svincoli di Pastena (km 57,300) e Pontecagnano (km 66,400).

I lavori

Il provvedimento è legato all'esecuzione di alcune specifiche lavorazioni in piena sicurezza. Le attività - per un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro - consistono nel rifacimento e nella sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova tecnologia a led e nella realizzazione di un sistema di telecontrollo; i lavori comprendono inoltre la sostituzione dell'intero impianto di illuminazione in corrispondenza degli svincoli di Pastena, Mariconda, San Leonardo, Zona industriale e Pontecagnano.