Salerno: prosegue l'installazione delle telecamere in Piazza della Libertà

Operai al lavoro, questa mattina, in Piazza della Libertà a Salerno, dov’è in corso la potatura e il taglio dell’erba delle aiuole e dei giardini. Ma non solo. Alla luce degli episodi vandalici che si sono verificati negli ultimi mesi, su disposizione del Comune, è iniziata l’installazione di telecamere per la videosorveglianza della piazza e del Crescent.

La sicurezza

L’obiettivo è prevenire le azioni incontrollate da parte dei soliti vandali, che, soprattutto di notte, nell’ultimo periodo, hanno preso di mira le giostrine, la pavimentazione e le scalinate. L’attivazione delle telecamere sarà, inoltre, un ulteriore strumento per rafforzare la sicurezza in una zona frequentata, soprattutto la sera, da comitive di giovani.

Le foto sono di Antonio Capuano