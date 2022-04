Sicurezza: Lega, 361mila euro per videosorveglianza nella città di Salerno

In arrivo per Salerno 361mila euro destinati a progetti di videosorveglianza urbana. Lo ha annunciato la Lega in una nota stampa

L'annuncio

Grazie al Decreto legge 14/2017 e al decreto sicurezza uno del 2018 di Matteo Salvini, supportati dall'intervento del sottosegretario Nicola Molteni, il ministero dell'interno ha stanziato ulteriori fondi per migliorare la sicurezza e la prevenzione nelle comunità locali. Lo dicono in una nota i parlamentari campani della Lega. "Uno strumento di deterrenza e di rafforzamento delle politiche di sicurezza integrata a supporto dell'impegno di sindaci e amministrazioni locali", concludono.