Maltempo, Pessolano (Oltre): "Pulire i torrenti cittadini durante l'estate, si programmi un piano d'azione"

"Si proceda con largo anticipo alla pulizia di torrenti ed alvei cittadini per evitare che situazioni simili a quelle dello straripamento del Mercatello possano ripetersi". Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano che avverte: "Eventi come quello dello scorso 11 maggio nella zona orientale non devono più ripetersi, per evitare che possano assumere conseguenze ancora più gravi in altri punti della città, in assenza di interventi tempestivi".

L'appello

"La stagione estiva ormai alle porte - continua il consigliere di Oltre - potrebbe essere l'occasione giusta per effettuare una pulizia degli argini e delle foci di tutti gli alvei e i torrenti che attraversano la città. Fare prevenzione è, infatti, fondamentale per evitare che, già dagli inizi di settembre, quando le precipitazioni aumentano notevolmente, si possano ripetere straripamenti ed esondazioni, mettendo a rischio l'incolumità della popolazione. Senza voler alimentare un inutile allarmismo, non possiamo dimenticare la tragica alluvione che colpì la nostra città nell'ottobre del 1954, in seguito allo straripamento dei torrenti Fusandola e Rafastia, nè possiamo essere indifferenti a quanto accaduto in Emilia Romagna". "Il Comune agisca presto ponendosi quest'obiettivo come prioritario - conclude Pessolano - La capacità di programmazione, che spesso quest'amministrazione ha dimostrato di non avere per nulla, è fondamentale non solo per organizzare Luci d'Artista e per grandi eventi passerella, ma anche e soprattutto per garantire condizioni adeguate di vivibilità e sicurezza ai nostri concittadini".