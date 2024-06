Salerno paralizzata dal traffico nel tardo pomeriggio di oggi. Code di auto si sono formate sula Tangenziale, nei pressi della rotatoria di Sala Abbagnano, in via Luigi Guercio e in molte altre strade del capoluogo. Ignoti i motivi del caos che ha mandato in tilt la circolazione veicolare.

La foto è di Antonio Roscia