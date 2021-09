Trasporti: Eav istituisce due corse bus tra Napoli e Sarno

Lo annuncia l'Ente Autonomo Volturno che aggiunge che ''fino a contrario avviso, nei soli giorni feriali sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno, ad integrazione del servizio ferroviario, si effettueranno i seguenti autobus sostitutivi: un bus da Napoli per Sarno ore 15.40; un bus da San Valentino (Sarno) per Napoli ore 17.22

Da oggi, mercoled' 29 settembre, l'Eav ha deciso di istituire due corse su gomma per supportare la linea della Circumvesuviana che da Napoli porta a Sarno (Salerno). Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che fa sapere come ''fino a contrario avviso, nei soli giorni feriali sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno, ad integrazione del servizio ferroviario, si effettueranno i seguenti autobus sostitutivi: un bus da Napoli per Sarno ore 15.40; un bus da San Valentino (Sarno) per Napoli ore 17.22