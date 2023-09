Salerno, parte il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria

Da lunedì 18 settembre parte il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria. Otto scuolabus serviranno le frazioni alte e le zone periferiche della città, garantendo il trasporto sia nella fascia oraria antimeridiana che di pomeriggio, per i bambini che usufruiscono della refezione scolastica.

I dettagli

Il servizio è affidato a una ditta privata che si è aggiudicata la gara d’appalto per un triennio scolastico. Già dal giorno 13 settembre è attivo il trasporto per gli alunni diversamente abili, fino alla scuola secondaria di primo grado, residenti in tutti i quartieri della città.