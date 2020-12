Truffa dello specchietto a Firenze con il pennarello: denunciata una salernitana

Truffata in strada: la Polizia restituisce il maltolto alla vittima e denuncia una coppia. Lo scorso 5 novembre una donna di 75 anni è stata avvicinata lungo viale dei Mille a Firenze da una coppia, un uomo e una donna, rispettivamente di 29 anni e 35 anni, lui originario di Firenze e lei della provincia di Salerno.

La truffa

Mentre la vittima stava percorrendo la strada a bordo della propria auto, ha sentito un colpo alla fiancata e, subito dopo, la coppia, in sella ad uno scooter, l'ha invitata a fermarsi per poi accusarla di aver cagionato un danno da centinaia di euro al loro ciclomotore. La vittima, turbata, si è accordata per consegnargli 300 euro, somma della quale non aveva per intero immediata disponibilità e venne così accompagnata dalla coppia ad un bancomat. Prelevato il denaro, consegnò le 300 euro ai due che rapidamente si allontanarono. Tornata all'auto la pensionata si rese conto che sullo sportello vi erano delle righe, ma, una volta toccate, realizzò che si trattava di segni verosimilmente realizzati con un pennarello. Dopo le prime indagini, il successivo 9 novembre, gli investigatori della Squadra Mobile di Firenze hanno proceduto al controllo in via De Sanctis di una coppia in sella ad uno scooter corrispondente a quello coinvolto nel falso sinistro. L'uomo, che guidava il mezzo, forzando il controllo di polizia, è finito a terra insieme alla donna, fermando così la sua corsa. La polizia lo ha trovato in possesso di 250 euro e di un pennarello. La coppia, già nota alle forze di polizia, è stata denunciata per truffa in concorso ed è stato sequestrato lo scooter, mentre la vittima è rientrata in possesso di 250 euro.