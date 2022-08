Bloccato per oltre un'ora in ascensore: soccorso 50enne a Mercatello

Paura, oggi pomeriggio, nel quartiere Mercatello in via Vito Fornari a Salerno, dove un uomo di circa 50 anni è rimasto bloccato per un’ora all’interno dell’ascensore di un palazzo in via Vito Fornari.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che, però, è durato a lungo poiché – a quanto pare – nessun condomino presente in quel momento era in possesso delle chiavi per poter accedere al vano motore. C’è voluto un po' di tempo per aprire le porte dell’ascensore, ma alla fine il 50enne è stato liberato.