Choc a Salerno, uomo azzannato dal cane in casa: è morto

Dramma nel quartiere di Torrione, a Salerno, dove un anziano è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Paolo Grisignano. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima sia stata azzannata da uno dei suoi cani. Si tratterebbe di un pastore tedesco. A rinvenire il cadavere è stato, ieri sera, sono stati i figli di rientro dal cinema.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso ed accertare le diverse lesioni sul volto. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che prima dell’aggressione l’uomo possa essere stato colto da un malore. Dolore.