"Mi hanno sparato mentre ero sulla moto": mistero sull'uomo ferito tra Fuorni e San Cipriano

Proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce sul ferimento del 44enne di Matierno che, venerdì sera, è arrivato sanguinante al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il mistero

L’uomo avrebbe riferito di essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre era in sella alla sua moto lungo la strada che da Fuorni conduce a San Cipriano Picentino. Ancora non si conosce chi ha premuto il grilletto. Quel che è ipotizzabile, invece, è che l’autore abbia aspettato il passaggio dell’uomo e sfruttato la poca illuminazione per colpirlo. Il 44enne è tuttora ricoverato presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza del nosocomio di via San Leonardo, ma non è in pericolo di vita. Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe precedenti penali alle spalle e da pochi mesi sarebbe uscito dal carcere.