Terrore a Matierno, uomo sparato all'inguine: indagini a tutto campo

Momenti di terrore, ieri sera, nella frazione collinare di Matierno, dove, intorno alle 23, un 52enne del posto è stato colpito da un proiettile sparato da una pistola. Non è ancora chiaro - riporta La Città - dove sia avvenuto il presunto agguato.

La corsa in ospedale

Fatto sta che l’uomo, il quale avrebbe precedenti legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato sanguinante all’interno della sua abitazione in via degli Etruschi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione del proiettile, penetrato nell’inguine e finito nei glutei. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. I carabinieri hanno effettuato subito i primi rilievi ed avviato le indagini per provare a risalire all’autore/autori dello sparo e al movente. La vittima sarà ascoltata nelle prossime ore.