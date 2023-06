Sconcerto nel centro storico: vandalizzata la fontana dei delfini in Largo Conforti

Vandali di nuovo in azione nel centro storico di Salerno. Ignoti, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, hanno danneggiato la fontana dei delfini situata in Largo Abate Conforti, di fronte allo storico complesso di Santa Sofia.

Il gesto

Qualcuno, infatti, ha pensato bene di utilizzare della vernice per dipingere i delfini come se fossero una tela. Le foto, in queste ore, stanno facendo il giro di Facebook suscitando indignazione da parte dei residenti ma non solo. Gli uffici comunali e la Polizia Municipale sono stati già informati. Si punta a risalire all’identità degli autori del gesto attraverso i filmati delle telecamere presenti nella zona. Sconcerto nel quartiere.