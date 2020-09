Raid vandalico a Salerno, danneggiati 8 garage: rubato un motorino

Raid vandalico con furto nel quartiere Mercatello a Salerno. Ignoti hanno scassinato ben otto garage ubicati in via Palinuro, dopo aver danneggiato le saracinesche e gli allarmi. Un motorino, presente in uno dei box, è stato rubato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

A dare l’allarme sono stati i residenti. Sul posto sono giunte due volanti della Polizia di Stato per effettuare i primi rilievi ed avviare le indagini. Nella zona, però, non vi sarebbero telecamere pubblico. Qualcosa potrebbe emergere da quelle private delle attività commerciali presenti nella zona.