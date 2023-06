Sicurezza, il Ministero dell'Interno invia altri 20 poliziotti a Salerno

Provenienti da altre sedi e assegnati a domanda, saranno destinati in gran parte all’attività di controllo del territorio e per il rinforzo della Questura e dei Commissariati distaccati per “intensificare al massimo la prevenzione in chiave di ascolto delle comunità, oltre al potenziamento dei servizi della Specialità della Polizia di Stato”