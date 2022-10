Degrado e rifiuti di ogni genere in via Croce, l'ennesima discarica scoperta dalle Guardie Ecozoofile

Rifiuti e degrado in via Castello Croce a Salerno. Questa mattina, la sezione Provinciale delle Guardie Ecozoofile dell’Anpana di Salerno, hanno eseguito un sopralluogo presso la strada provinciale 129 B di via Castello, in località Croce.

L'intervento

L’intervento ha interessato l’area adiacente alla strada provinciale, il lato sinistro della carreggiata ed il fianco dell’attigua scarpata. Durante l’ispezione sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, tra i quali: pneumatici, plastica, legno, ferro, televisore, molto materiale da risulta e tre tubi di amianto (forno, televisori), mobilio (divano), pentole da cucina, materiale da risulta, frazione umida. Al fine di classificare i rifiuti ma anche di individuare i responsabili del deposito di quei rifiuti, le guardie ecozoofile hanno ispezionato, su base di scelta randomica, l’interno di uno dei sacchi neri presenti. Dall’ispezione non è stato acquisito alcun elemento fondamentale per risalire all’identità del responsabile. Il dirigente della sezione, Vincenzo Senatore, ha spiegato che nei prossimi mesi il servizio sara’ intensificato per frenare il deposito incontrollato dei rifiuti. La sezione invita, inoltre, con urgenza chi di competenza, al ripristino dei luoghi. Viene inoltre chiesta un’attenta vigilanza affinché quel territorio non rimanga terra di nessuno. Per quanto scoperto sarà informata anche la Procura e il sindaco del comune di Salerno. "Facendo presente che abbandonare in modo incontrollato sul territorio tale tipi di rifiuti, significa porre a rischio l’ambiente a gravi ripercussioni, per quanto attiene l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e di falda, incidendo negativamente sull’igiene e sulla salute"