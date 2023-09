Appartamento occupato abusivamente da stranieri, blitz della Polizia: una denuncia

Blitz degli agenti della Polizia di Stato all’interno di un appartamento situato in via Carlo Gatti, che era stato occupato abusivamente da un gruppo di stranieri per dormire e bivaccare. L’immobile era chiuso da tempo per via dell’assenza del proprietario. Ma i rumori provenienti dal suo interno hanno insospettito i vicini di casa che lo hanno subito allertato. E così lui ha prontamente chiesto l’intervento degli agenti.

Nel corso dei controlli è stato trovato soltanto un ragazzo straniero, il quale è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini per rintracciare gli altri connazionali.