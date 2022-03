Sospensione idrica in via Porto a Salerno: le strade interessate

Nuova carenza idrica a Salerno. La comunicazione è della "Sistemi Salerno -Servizi Idrici", con l'elenco delle strade e gli orari interessia dal disagio.

La comunicazione

Si comunica che, per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla rete idrica in Via Porto altezza civico n° 2 ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Porto

Via Ligea

Via Madonna del Monte

Via Spinosa

Via A. Gatto

Via San Francesco di Paola

De Santis

via Benedetto Croce dal Civico n° 36 al Civico n° 92

Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo