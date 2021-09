Incidente tra Salerno e Vietri: muore Luca Noviello, i messaggi di cordoglio

Dolore e incredulità a Vietri sul Mare dove, questa mattina, è giunta la notizia della scomparsa di Luca Noviello, vittima di un grave incidente stradale verificatosi la settimana scorsa lungo la strada che da Salerno conduce a Vietri. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, improvvisamente, è caduto sull’asfalto riportando ferite e contusioni. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona", dove, purtroppo, oggi è deceduto. In mattinata il gesto d’amore della famiglia con la donazione degli organi.

I messaggi di cordoglio

Il sindaco Giovanni De Simone: “Sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere, purtroppo Luca non ce l’ha fatta, l’intera cittadinanza vietrese si raccoglie vicino al dolore della famiglia”.

Il teologo Don Antonio Landi: “Luca non ce l’ha fatta. Era diventato il figlio per cui ogni padre e madre hanno pregato; il fratello di chi vive con gioia e spensieratezza l’età della gioventù; l’amico con il quale condividere le attese e le speranze per i giorni futuri. Ora Luca è con il Padre celeste al quale l’abbiamo affidato; ci guarda non dall’alto né dal basso, ma dal cuore di Dio, e chiede per tutti noi il dono della consolazione e la forza necessaria per affrontare la quotidianità, più vuota senza di lui. A-Dio, Luca”.

Vicinanza alla famiglia anche dalla Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito Ciro Noviello, Amministratore Unico di Autosele, sponsor partner della Salernitana, per la tragica scomparsa del figlio Luca”.

Il gruppo Vietri Supporters: “Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli iscritti tutti desiderano esprimere sentite condoglianze e vicinanza fraterna alla famiglia Noviello e agli amici dei "Boys Vietri" per la prematura dipartita del caro Luca”.