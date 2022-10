Una giornata con i vigili del fuoco in occasione della Settimana della Protezione Civile

Una giornata con i vigili del fuoco, per osservare da vicino il lavoro dei caschi rossi che quotidianamente viene svolto su tutto il territorio. Questo quanto programmato in occasione della IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, prevista dal 10 al 16 ottobre.

L'iniziativa

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ritiene fondamentale contribuire a quelle giornate, mediante iniziative che consentano alla cittadinanza la possibilità di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per “visitare e comprendere “i compiti istituzionali, ma anche di sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi. I Vigili del Fuoco aprirànno così ai cittadini, le porte del comando, sito in Salerno alla via Sant’Eustachio 35, il giorno 15 ottobre dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.