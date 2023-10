Violentata dal fidanzato dell'amica, chiesta condanna per una coppia

Violenza sessuale su una 19enne, dopo una serata trascorsa in discoteca, chiesta la condanna per una coppia di fidanzati. L'episodio risale all'agosto scorso. Il pm ha richiesto una condanna a 8 anni e 10 mesi per un 35enne, mentre 5 anni e 4 mesi, una ragazza di 22 anni.

La storia

Tra una settimana circa la sentenza. A consumare la violenza - secondo le accuse - sarebbe stato l'imputato, mentre la 22enne avrebbe concorso nel reato, non impedendo la presunta violenza. Dopo la serata in disco, la vittima fu condotta in un appartamento. Qui l'uomo avrebbe abusato della ragazza, che sarebbe stata anche in preda ai fiumi dell'alcol. Per la difesa c'è la tesi che la vittima fosse consenziente. Negli elementi di prova c'è una telefonata registrata dalla vittima, nella quale quest'ultima avrebbe chiesto spiegazioni all'amica. La quale, inoltre, le avrebbe chiesto di non riferire nulla su quanto accaduto, come documentato da un sms.