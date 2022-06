Consorzio Asi Salerno, la visita dell'arcivescovo Bellandi: "Un momento emozionante"

Il presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti ha accolto, presso la sede di via Verdi al Parco Arbostella, l’arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Monsignor Andrea Bellandi. Un momento molto significativo ed emozionante a cui hanno preso parte anche i sindaci Vincenzo Napoli (Salerno), Cecilia Francese (Battipaglia), Vincenzo Servalli (Cava de’ Tirreni).

Il commento

Il presidente Visconti ha illustrato a Monsignor Bellandi tutte le attività del Consorzio e le prospettive future da tempo programmate ed in corso di svolgimento sul territorio. “Siamo particolarmente felici - ha dichiarato Visconti- per la visita di Monsignor Bellandi. Un momento emozionante per tutta la “famiglia Asi” che da anni lavora in sinergia ed unità di intenti portando, in termini pratici, risultati importanti per tutto il territorio. Che questo momento sia di buon auspicio per il Consorzio”.