Coltellate nella zona orientale di Salerno, ferito uomo di 40 anni: indaga la polizia

Un uomo è stato ferito a coltellate poco fa in via Limongelli, nella zona orientale di Salerno. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario, dopo aver preso - pare - un paio di fendenti. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sull'episodio indagano gli agenti della squadra mobile della Questura.

Il fatto

La persona ferita ha 40 anni. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni in primis dal ferito, poi da eventuali immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza.