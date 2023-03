Nascondeva in casa un revolver illegale, cocaina e soldi: un arresto a Salerno

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, M.S, per arma illegale e droga. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, gli agenti lo hanno trovato in possesso di un’arma clandestina del tipo revolver con matricola abrasa, 450 grammi circa di cocaina, 50 cartucce di diverso calibro, 40 confezioni di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione e la somma di 1.600 euro.