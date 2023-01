Muore d'infarto mentre esegue una Tac: sequestrata la salma al Ruggi

Sotto sequestro la salma di un 68enne deceduto al “Ruggi” di Salerno: l'uomo sarebbe stato stroncato da un infarto giovedì sera, mentre stava effettuando la Tac all’encefalo. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, sarebbe stato visitato dopo circa 8 ore dal suo arrivo al Pronto soccorso, in codice rosso.

La denuncia

Il 68enne era giunto spaventato al nosocomio, a bordo della proprio auto, dopo aver accusato un dolore localizzato alla spalla sinistra, e tosse. La famiglia ha sporto denuncia in quanto intende far chiarezza sulle cause della morte dell'uomo ed accertare eventuali responsabilità da parte dei soccorsi.