Il Nursind Salerno, rappresentato dal segretario generale Biagio Tomasco e dal coordinatore Giovanni Aspromonte, esprime forte reoccupazione per la nuova disposizione relativa al trasporto delle salme da parte del personale infermieristico dell'ospedale di Oliveto Citra. Il sindacato ritiene questa misura illegittima e offensiva nei confronti degli infermieri, che lavorano con dedizione e competenza. La disposizione è stata criticata per le sue implicazioni generalizzanti e per l'uso di espressioni che denigrano il personale, suggerendo inappropriati coinvolgimenti in attività private. Inoltre, il Nursind sottolinea come questa disposizione violi il ruolo e la missione degli infermieri, centrata sull'assistenza ai vivi e non ai defunti, considerando tale incarico un demansionamento e un disprezzo per la professione infermieristica. Il sindacato chiede quindi all'Asl di Salerno di revocare immediatamente la disposizione.

La nota

"La recente disposizione riguardante il trasporto delle salme ha suscitato profonda preoccupazione tra il nostro personale infermieristico. Riteniamo che tale misura non solo sia illegittima, ma anche lesiva nei confronti di professionisti che dedicano la propria vita al benessere altrui. Il Nursind Salerno non potrà restare in silenzio di fronte a un atto così grave e chiede la revoca immediata di questa disposizione ingiusta", ha detto il segretario generale Tomasco.

Dello stesso parere anche Giovanni Aspromonte, coordinatore del Nursind provinciale per l'Asl Salerno: "Esprimo la mia totale solidarietà al personale infermieristico coinvolto in questa controversia. La missione dell'infermiere è centrata sull'assistenza ai vivi, e l'imposizione di mansioni estranee al loro profilo professionale è inaccettabile. Chiedo alle autorità competenti di rivedere urgentemente questa decisione, rispettando il ruolo e la dignità degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano instancabilmente per la salute della comunità che fa capo all’ospedale di Oliveto Citra".