Sviene per shok anafilattico, il marito chiede aiuto in francese: coppia salvata grazie alla mediazione linguistica di un carabiniere

Carabinieri di Salerno in azione, ieri pomeriggio: un turista francese, in forte stato di agitazione e comunicando solo in francese, ha segnalato alla comando di trovarsi nei pressi del cimitero di Amalfi in compagnia della moglie che aveva perduto i sensi. L’operatore di centrale, grazie alla sua conoscenza della lingua d’oltralpe, ha appreso dal turista che la consorte aveva avuto una forte reazione allergica, forse dovuta all’ingestione accidentale di frutta con guscio, e che era svenuta dopo aver assunto tre pastiglie di antistaminici.

L'intervento

Il carabiniere francofono, valutandolo uno strumento comunicativo più incisivo, ha contattato il turista in difficoltà tramite videochiamata whatsapp, riuscendo a tranquillizzarlo ed assumendo dallo stesso tutte le informazioni utili ad indirizzare celermente i soccorsi. La determinante attività di coordinamento del carabiniere, è proseguita anche quando sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata, traducendo in tempo reale i dialoghi fra i sanitari ed il turista, consentendo agli operatori sanitari di comprendere quali fossero le patologie evidenziate dalla donna e permettendo così di risparmiare minuti preziosi.

Il salvataggio

La puntuale opera di traduzione del carabiniere ha permesso ai sanitari di operare in maniera celere, riportando i parametri vitali della donna nella norma, uscendo in extremis da una situazione di concreto pericolo di vita. Secondo la diagnosi del medico, infatti, la donna avrebbe sofferto uno shock anafilattico, una condizione medica gravissima che può avere conseguenze anche letali se non affrontata con rapidità e decisione. Preziosa, dunque, la mediazione linguistica offerta dal carabiniere ai malcapitati.