Brutto episodio, a San Rufo, dove una vacca, durante il pascolo in località Valle Torno, è caduta, ferendosi. Sul posto, i vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare l’animale e a metterlo in salvo anche grazie all’aiuto del veterinario, come riporta Ondanews. Lieto fine, dunque, per il povero bovino.