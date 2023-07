Raffiche di vento e onde di oltre un metro e mezzo: traghetto arenato e bagnanti bloccati in spiaggia, i salvataggi

In difficoltà diversi diportisti e operatori marittimi, da ieri pomeriggio, a causa del repentino mutamento delle condizioni meteomarine, come reso noto dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. A seguito dell’imprevisto aumento del vento di scirocco accompagnato da un mare 3 con onde di oltre un metro e mezzo, sono pervenute tramite il numero di emergenza 1530, numerose segnalazioni di pericolo, e conseguentemente sono state coordinate 5 operazioni di soccorso consecutive che hanno consentito di trarre in salvo quindici persone, tra cui cinque minori.

I salvataggi

La situazione più complessa è sembrata essere quella di una unità dedita al trasporto passeggeri che, a causa di un’onda improvvisa è stata sospinta in spiaggia dove si è arenata. Fortunatamente, nonostante i primi attimi di concitazione, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, e nessuno ha avuto necessità di cure mediche. Il traghetto è stato recuperato senza nocumento per l’ambiente. A Positano, invece, un uomo tuffatosi per recuperare oggetti di lavoro non è riuscito a rientrare per i marosi ed è stato recuperato da una unità da diporto dirottata in zona e coordinata da questa Sala Operativa che, contestualmente, ha gestito il soccorso di una decina di bagnanti rimasti bloccati sulle spiagge di Fuenti, Marina d’Albori e Cavallo Morto, a causa della mareggiata che non consentiva il recupero dal mare. Da ultimo, rinvenuto un gozzo semisommerso alla deriva: attivate le operazioni di Search and Rescue con pattugliamento della zona di mare interessata, per verificare l’eventuale presenza di naufraghi. In serata, infine, le operazioni sono state dapprima interrotte e poi definitivamente sospese con esito negativo delle altre attività.

L'appello della Guardia Costiera