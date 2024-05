Gattino salvato in extremis a Cava, Teresa Salsano: "Mi ricorda tanto Leone"

Ancora un salvataggio in extremis a Cava de' Tirreni. E' stato recuperato in condizioni drammatiche dal Servizio Veterinario Asl e ricoverato presso l'Ambulatorio Asl della città metelliana, ieri pomeriggio, un piccolo micetto che necessitava dell'amputazione urgente di una zampetta. I rischi dell'intervento erano tuttavia risultati troppo alti, così è stato inizialmente sottoposto a pulizia chirurgica e terapia farmacologia per cercare prima di stabilizzarlo. Tuttavia, in un secondo momento, l'infezione ed i bigattini non hanno lasciato scelta e si è proceduto all'anestesia per l'operazione: "Ringrazio infinitamente la dottoressa Ilaria Granito che, ieri mattina, trovandosi per caso in Ambulatorio Asl di Cava, non ha esitato ad operare d'urgenza questa povera anima - ha raccontato Teresa Salsano del Canile di Cava - Intervento perfettamente riuscito, ma per ora le sue condizioni restano molto critiche e noi, credetemi, siamo tutti con il fiato sospeso".



Non è chiaro quello che è accaduto: "Può essere stato tranciato in un motore di una macchina, oppure attaccato da un altro animale, o investito: molto incerte le cause delle sue pessime condizioni", ha spiegato Salsano. "Tigro" questo il nome scelto per il gattino, sarà un piccolo Leone, come annunciato dai volontari che mesi fa fecero il possibile per salvare la vita al gattino scuoiato vivo ad Angri rimbalzato poi anche sulle cronache nazionali. L'auspicio è che Tigro, già strappato a morte certa, potrà avere un destino migliore: tutti a sperare per il piccolo amico di coda.