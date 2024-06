Capaccio Paestum: mamma e figlia rischiano di annegare, le salva l'assessore

Attimi di tensione, ieri, a Capaccio Paestum, in località Laura, per una mamma e sua figlia che, mentre erano in mare, sono finite in un punto in cui l’acqua, inaspettatamente, era molto profonda. Date le onde alte le malcapitate hanno iniziato a chiedere aiuto: a trarle in salvo, Giuseppe Iuliano, assessore del comune di Roccadaspide e gestore di alcune attività e di alcuni locali di Capaccio Paestum che si trovava in spiaggia per una corsa. Provvidenziale il suo intervento che ha scongiurato conseguenze ben più gravi.