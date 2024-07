Battipaglia, bimbe rischiano di annegare per il mare agitato: salvate

Tensione, ieri, sulla litoranea di Battipaglia, in una spiaggia libera. Per via del mare agitato, due bambine non riuscivano più a tornare a riva: a trarle il salvo, il loro papà ed un bagnino della zona, nonchè un infermiere e un militare intervenuti per fornire il loro aiuto alle malcapitate.

Fortunatamente entrambe le piccole sono state recuperate: nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento.