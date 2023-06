Cade sul Sentiero degli Dei, 64enne escursionista salvata dal Soccorso Alpino

Un'escursionista canadese di 64 anni è stata soccorsa questa mattina sul Sentiero degli Dei dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi. La donna, per cause accidentali, è caduta nei pressi del ristoro "Ulisse", riportando una lesione all’arto inferiore sinistro.

L'intervento

Impossibilitata a proseguire autonomamente, la 64enne, grazie all'allarme lanciato dai compagni, è stata soccorsa in pochi minuti. La squadra del Soccorso Alpino, composta da due tecnici ed un sanitario, ha raggiunto e stabilizzato la paziente in attesa dell’arrivo della seconda squadra, composta dai tecnici Soccorso Alpino di Sant'Angelo dei Lombardi e da altri tecnici e sanitari della prima. La donna è stata quindi imbarellata e trasportata verso Bomerano dove attendeva l’equipaggio ambulanza del 118, al quale è stata poi consegnata per gli accertamenti ospedalieri.