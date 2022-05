Cuore fermo per circa mezz'ora: 62enne "riportato in vita" dal personale del Ruggi

Lieto fine al Ruggi di Salerno: un uomo di 62 anni martedì pomeriggio, è stato salvato dal personale medico dell'ospedale di via San Leonardo, dopo che il suo cuore si era fermato per circa mezz’ora.

Il salvataggio

Come riporta La Città, le concentrazioni di emoglobina dell'uomo erano d’appena quattro grammi per decilitro di sangue: ben al di sotto della soglia minima, che per un uomo di quell’età è fissata a quota 12. Ed era in iperpotassiemia: in un litro di sangue si concentravano tra i sette ed i nove millimoli di potassio. Con valori davvero drammatici, l'uomo, grazie all'intervento del personale d'Emergenza, è tornato in vita. Commozione.