Gara di nuoto in Costiera: altri 20 partecipanti soccorsi, l'intervento

Altri 20 atleti salvati, oggi, 12 giugno, in Costiera: era prevista la gara di nuoto mezzofondo in mare aperto, organizzata dalla Federazione Nazionale Nuoto, tra Cetara e Vietri, per 5 km. Tuttavia è stato necessario l'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, a causa della bassa temperatura dell'acqua, ha prestato assistenza ai partecipanti entrati in ipotermia, dispiegando due equipaggi con moto d'acqua e i soccorritori acquatici di superficie. Tratti in salvo circa 20 partecipanti grazie agli acquascooter che li hanno condotti a riva e affidati al 118.

Il lieto fine

La gara era iniziata alle 9 da Cetara ed è terminata con l'arrivo alle 12 a Vietri: nessuno ha subito gravi lesioni.