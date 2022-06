Sentiero degli Dei: escursionista colto da malore, un altro turista precipita da 15 metri

Nuovamente in azione oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: 2 gli interventi effettuati in costiera amalfitana, sul sentiero degli Dèi. Nella tarda mattinata di oggi, la Centrale operativa 118 ha allertato i soccorsi per un escursionista colto da malore nei pressi del chiosco dei limoni, lato Nocelle. I tecnici del Cnsas Campania hanno raggiunto l’uomo fortunatamente già in carico all’equipe sanitari 118.

Il secondo intervento

Solo un paio di ore dopo, la Centrale operativa dei carabinieri di Salerno e successivamente il 118 hanno nuovamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sempre per un incidente lungo il sentiero degli Dèi. Nei pressi della mattonella 9B, un uomo di 59 anni, di origini americane, è precipitato per una quindicina di metri mentre scendeva alcune scale lungo un tratto di sentiero. L’elisoccorso 118 di Salerno è decollato immediatamente ed ha sbarcato l’equipe sanitaria nei pressi dell’infortunato che ha riportato traumi alle costole e a un femore. L’uomo è stato stabilizzato ed imbarellato e poi recuperato dall’elisoccorso 118 tramite verricello, mentre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno assistito e riaccompagnato una persona che era in compagnia del malcapitato e che quindi era visibilmente scossa per l’accaduto. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.30.

Lo sfogo del Soccorso Alpino e Speleologico

Nonostante la miriade di interventi che stiamo gestendo, ormai con enormi difficoltà, rimane l'assoluto silenzio da parte della Regione Campania sull'assenza di risorse finanziarie destinate al Soccorso Alpino e Speleologico per l'anno in corso.