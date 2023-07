Non dà notizie di sè per 48 ore: la sorella lancia l'allarme, soccorso un anziano

Tensione, a Sala Consilina, dove, da due giorni, un anziano sembrava scomparso nel nulla. La sorella, preoccupata, ha allertato la Polizia Municipale, come riporta Ondanews. Al campanello dell'abitazione in cui l'uomo vive da solo, nessuna risposta: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, una volta introdottisi nell'appartamento, hanno tratto in salvo l'uomo che necessitava di cure.

I sanitari del 118, dunque, lo hanno condotto presso l'ospedale di Polla, per tutti gli accertamenti del caso.